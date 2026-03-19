Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden an Makuladegeneration, etwa 250.000 von ihnen sind stark sehbehindert. Die Augenkrankheit gilt bislang als nicht heilbar. Damit Betroffene dennoch möglichst gut am Leben teilhaben können, haben zwei Optiker aus dem Kreis Hildesheim (Niedersachsen) spezielle Brillen und passende Aufsätze entwickelt. Inzwischen kommen Kund:innen aus aller Welt in das kleine Geschäft, um sich dort helfen zu lassen.
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