Open-Air-Festivals: Veranstalter fordern Perspektiven in Niedersachsen

Rund 40 Veranstalter:innen haben an die niedersächsische Landesregierung appelliert, zeitnah Perspektiven für Open-Air-Festivals im Sommer zu ermöglichen.

Notwendig seien eine Task-Force, die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen entwickelt, sowie ein Ausfallkostenfonds des Landes, teilte die Initiative am Mittwoch mit.

„Jetzt müssen wichtige Grundlagen für die Planung eines Open-Air-Sommers 2021 geschaffen werden“, sagte Henry Alves, Mitorganisator des Fuchsbau Festivals in Lehrte bei Hannover. „Wenn dies nicht umgehend geschieht, werden wir dieses Jahr keine Festivalkultur in Niedersachsen erleben.“ Für 2021 wurden in Niedersachsen bereits zahlreiche Festivals, darunter das Hurricane in Scheeßel, abgesagt.

