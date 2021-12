Omikron-Lage: Stephan Weil begrüßt geplante Bund-Länder-Konferenz am Dienstag

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die kurzfristig geplanten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante begrüßt. „Es ist gut, dass Bundeskanzler Olaf Scholz für Dienstag eine erneute Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung angekündigt hat“, teilte Weil am Sonntagabend kurz nach Bekanntwerden der für Dienstag geplanten Beratungen mit.

„Viele Menschen in Niedersachsen schauen jetzt besorgt in das neue Virusvariantengebiet Großbritannien und auf die dort dramatisch ansteigenden Fallzahlen“, so der Ministerpräsident. Aber auch in den Niederlanden, in Dänemark und in vielen allen anderen europäischen Nachbarstaaten gebe es tagtäglich viele Tausend Neuinfektionen.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung habe in einer ersten Stellungnahme auch für Deutschland eine starke Zunahme von Infektionen mit einer entsprechenden Belastung des Gesundheitswesens vorhergesagt. „Damit bestätigt der Expertenrat die bereits seit einiger Zeit von mir geäußerte Sorge. Zugleich werden auch die für Weihnachten und den Jahreswechsel in Niedersachsen bereits vorsorglich getroffenen zusätzlichen Schutzmaßnahmen der Sache nach bestätigt“, sagte Weil weiter.

dpa