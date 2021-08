Olympisches Gold für Deutschland: Hamburger Alexander Zverev gewinnt Tennis-Goldmedaille im Einzel in Tokio

Alexander Zverev feiert mit seiner Goldmedaille. Foto: Marijan Murat/dpa

Mächtig stolz zeigte Alexander Zverev immer wieder seine Goldmedaille. Als erster deutscher Olympiasieger im Herren-Einzel hat sich der 24-jährige Hamburger in der Tennis-Historie verewigt. „Es gibt momentan wenige Menschen, die glücklicher sind als ich. Ich habe so ein goldenes Ding um den Hals rum, und das ist nicht eine von den 50 Ketten, die ich normalerweise trage“, sagte Zverev am Sonntag nach seinem 6:3, 6:1-Sieg im Finale gegen den Russen Karen Chatschanow. Nach dem Coup von Tokio suchte Zverev nach den richtigen Worten, um seine Gefühlswelt zu beschreiben.

„Das Ding ist schwer, aber sehr angenehm“, sagte er über die Medaille als wertvollste Trophäe seiner Sammlung: „Und das nehme ich erst mal nicht ab, bis ich irgendwann zuhause bin.“ Mit einer entschlossenen und eindrucksvollen Leistung hatte der beste deutsche Tennisspieler zuvor das kleine Olympia-Wunder vollbracht. Anders als nach dem sensationellen Halbfinal-Erfolg über den Weltranglistenersten Novak Djokovic kamen Zverev nicht die Tränen. Er strahlte und strahlte nach seinem Gold-Triumph, den selbst Boris Becker nie geschafft hatte.

33 Jahre nach dem Olympiasieg von Steffi Graf gab es für den Deutschen Tennis Bund wieder Einzel-Gold. „Es gibt nichts Besseres, denke ich“, sagte Zverev und wollte in diesem Moment des Glücks keine Gedanken an die US Open oder andere Grand-Slam-Turniere verschwenden.

„Ich kann es mit nichts vergleichen. Ich habe die ATP Finals gewonnen“, sagte der Weltranglisten-Fünfte. „Aber die Goldmedaille und diese Olympischen Spiele, dieser Wert ist unglaublich. Das ist so viel größer als alles andere im Sport. Die Gefühle, die ich habe, und die Gefühle, die ich wahrscheinlich in ein paar Tagen haben werde, sind nicht vergleichbar mit irgendwas anderem.“

Er legte früh vor und ließ sich weder von den Rufen von Olympia-Protesten, die zu Beginn von außen in die Arena schallten, noch vom Weltranglisten-25. Chatschanow aufhalten oder aus der Ruhe bringen. Als er nach 1:19 Stunden seinen Matchball verwandelt hatte, sank Zverev überwältigt auf die Knie und verbarg sein Gesicht in den Händen. „Diese Medaille gehört ganz Deutschland, es war die beste Woche meines Lebens“, sagte er: „Es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich mich besser gefühlt habe.“

Mit dpa