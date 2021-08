Olympia 2021: Bremer Schwimmer Wellbrock holt Gold

Florian Wellbrock hat sich zum Olympiasieger gekrönt. In der Nacht zu Donnerstag schwamm der 23-Jährige zur ersten Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren. Im Freiwasserrennen über zehn Kilometer bestimmte der Doppel-Weltmeister vom Start an das Geschehen und schlug nach etwas weniger als 1:50 Stunden vor dem Ungarn Kristof Rasovszky und dem Italiener Gregorio Paltrinieri an. Wellbrocks Teamkollege Rob Muffels, immerhin WM-Dritter, kam abgeschlagen ins Ziel.

Archivbild Florian Wellbrock

„Für mich persönlich ist das, glaub ich, mein Sommermärchen heute“, sagte Wellbrock.

Insgesamt gehe es mit dem Schwimmen im DSV „ein bisschen bergauf“, sagte Wellbrock, vor allem mit Gold zum Abschluss. Dazu gratulierte Weltrekordler Paul Biedermann. „Er hat Historisches geschafft mit dem ersten Olympiasieg im Freiwasser für Deutschland. Eine Medaille im Becken und im Freiwasser zu gewinnen, ist eine ganz eigene Liga und spricht für das Ausnahmetalent Florian Wellbrock“, sagte Biedermann.

