Olivia Jones wirbt mit Kampagne #Seitenwechsel für Gastronomie-Jobs

Olivia Jones und ihr Team machen zusammen mit dem DEHOGA Hamburg, der IG St. Pauli und dem BID Reeperbahn+ mit einer ungewöhnlichen Kampagne auf die bundesweite Personalnot in der Gastronomie in Deutschland aufmerksam.



In zwei Jahren Pandemie haben sich viele Gastronomie-Mitarbeiter:innen notgedrungen sichere Jobs gesucht. Nun werden Gäste mit markigen Slogans zum „Seite wechseln“ hinter den Tresen aufgefordert. Die professionellen und auffälligen Motive dürfen kostenlos von Gastronom:innen in ganz Deutschland für die Personalsuche genutzt werden. Dabei werden auch markige Slogans wie „Hör‘ auf zu saufen, fang an zu dealen“ oder „Hilf‘ Muddi beim Abfüllen“ eingesetzt.



„Die Slogans und Motive sollen bundesweit für Gesprächsstoff sorgen“ meint Olivia Jones.

„Auch wir standen mit unseren Betrieben und Kult-Kieztouren zur Wiedereröffnung vor der Herausforderung, dass die Gäste zurück sind, wir aber auch wieder mehr Personal brauchen. Also mussten auch wir uns etwas einfallen lassen“ erzählt Olivia Jones. „Bei uns hat sich die Lage inzwischen zwar etwas entspannt, aber wir wollen jetzt mit unserer Idee anderen Gastronom:innen helfen. Schließlich hat nicht jeder ähnlich viel Aufmerksamkeit der Medien und Menschen und es ist wichtig, dass wir alle für eine bunte Gastro-Vielfalt kämpfen. Nicht nur auf St. Pauli.“



Mehr Informationen zur Kampagne bei kult-kieztouren.de