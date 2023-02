Öffentlichkeitsfahndung: Patient aus Klinik in Hamburg-Altona verschwunden

Liudas K. wird verließ am Montagmorgen das AK Altona. Seitdem wird er vermisst. Foto: Polizei Hamburg

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem vermissten Patienten aus der Asklepios Klinik in Altona. Der 37-jährige Liudas K. befand sich in stationärer Behandlung und soll das Krankenhaus nach bisherigen Erkenntnissen gegen 5 Uhr am Montagmorgen verlassen haben. Liudas K. braucht dringend ärztliche Hilfe.

Die bisherigen Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Auf Antrag der Ermittelnden erließ das Amtsgericht Hamburg am Montag daher einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Personenbeschreibung und Zeugenaufruf

Herr Kiaune kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

kräftig

etwa 170-175 cm groß

kurze Haare mit Haarkranz

osteuropäische Erscheinung

dunkel gekleidet

Wer Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.