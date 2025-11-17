Oberbürgermeisterwahl in Kiel: CDU und Grüne vorne – Stichwahl im Dezember

17. November 2025

Bei der Oberbürgermeisterwahl liegt CDU-Kandidat Gerrit Derkowski vorn und geht mit Grünen-Kandidat Samet Yilmaz in die Stichwahl. Derkowski kam nach Angaben der Stadt auf 28,7 Prozent, Yilmaz auf 24,8 Prozent.

Dicht dahinter folgte der SPD-Kandidat Ulf Daude mit 23,3 Prozent. Weil aber keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erreichte, müssen die beiden erstplatzierten Politiker nun in drei Wochen (7. Dezember) in die Stichwahl.

Insgesamt traten bei der Wahl acht Kandidaten und eine Kandidatin an. Der amtieren Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) trat nach zwei Amtszeiten nicht wieder an. Er wechselt nach der Amtsübergabe im April 2026 in die Landespolitik.

Insgesamt waren 190.779 Kielerinnen und Kieler wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei dem Wahlgang der Stadt zufolge bei 48,7 Prozent. Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Kiel im Jahr 2019 wählten hingegen nur 37,9 Prozent der Stimmberechtigten.

SAT.1 REGIONAL/dpa

