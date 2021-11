Notrufnummern in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Ausfall wieder erreichbar

In Schleswig-Holstein und Hamburg sind die Notrufnummern 110 und 112 nach einem Ausfall wieder erreichbar. Das teilten die regionalen Polizei-Leitstellen am Donnerstag mit. In den frühen Morgenstunden, zwischen etwa 4:00 und 8:00 Uhr waren die Leitungen landesweit ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitete eine amtliche Gefahrendurchsage. Polizei und Feuerwehr baten darum, die Notrufnummern nicht zu testen, sie wurden bereits ausreichend überprüft.

mit dpa