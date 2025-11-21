Nordkirchenparlament wählt neue Kirchenleitung

21. November 2025

Die Evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) hat eine neue Kirchenleitung. Die Landessynode hat zum Auftakt ihrer Tagung aus ihrer Mitte 13 Kirchenparlamentarier:innen in dieses Leitungsgremium gewählt, wie die Nordkirche mitteilten. 

Die Mitglieder der Nordkirchensynode stimmen zum Auftakt ihrer Sitzung über eine neue Kirchenleitung ab. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Sie kommen aus dem Kreis der haupt- und der ehrenamtlichen Mitarbeitenden und werden in den nächsten sechs Jahren die Nordkirche führen und verwalten. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Bischöfin Kirsten Fehrs, Bischöfin Nora Steen und Bischof Tilman Jeremias gehören aufgrund ihrer Ämter der Kirchenleitung automatisch an.

Diskussion über Änderung zu Prävention

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte die Bereitschaft der Gewählten, für die Kirchenleitung zu kandidieren und damit große Verantwortung zu übernehmen. Zuvor hatte sie den Mitgliedern der scheidenden Kirchenleitung gedankt. Sie hätten in den vergangenen Jahren mit großem Verantwortungsbewusstsein dazu beigetragen, dass die Nordkirche ihren Weg in bewegten Zeiten klar und zugewandt gestaltet habe. 

Am Nachmittag diskutierte die Synode über ein Kirchengesetz zur Änderung des Präventionsgesetzes. Dabei geht es nach Angaben der Nordkirche um die Überführung einer Richtlinie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Betroffene sexualisierter Gewalt in Kirche und Diakonie in Nordkirchenrecht. „Die Nordkirche hat sich schon früh ihrer Verantwortung gestellt. Nun haben wir die Möglichkeit, gemeinsam bundesweit einheitliche Regeln zu schaffen“, sagte die Präses der Landessynode, Anja Fährmann. 

Die Gesetzesänderung ermögliche es Betroffenen künftig, auf klare und verbindliche Verfahren vertrauen zu können, sagte sie. „Diese Reform ist ein wichtiger Schritt, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und Verantwortung sichtbar wahrzunehmen“, sagte Fährmann gemäß einer Pressemitteilung der Nordkirche.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Deutscher Kurzfilmpreis 2025 in Hamburg verliehen

21.11.2025 08:07 Uhr

Der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, hat in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis 2025 verliehen. Dieser gilt als die bedeutendste deutsche Auszeichnung für Kurzfilme. Sechs Filmteams...

Musical „Tarzan“ in Hamburg: Umjubeltes Comeback von Alexander Klaws

21.11.2025 08:04 Uhr

Comeback nach 17 Jahren: Das Disney-Musical „Tarzan“ ist wieder in Hamburg zu sehen. Das Ensemble durfte am ersten Abend der Neuinszenierung minutenlangen Beifall genießen. Besonders viel Applaus...

Video05:46 Min.

„Sicher unterwegs im HVV“: Neue Initiative fördert Zivilcourage in Bus und Bahn

20.11.2025 18:07 Uhr

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat die neue Veranstaltungsreihe „Sicher unterwegs im HVV“ gestartet, die das Thema Zivilcourage in den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Fokus rückt. Im Rahmen...

Video05:16 Min.

Worauf achten beim Adventskalender-Kauf? Tipps der Verbraucherzentrale Bremen

20.11.2025 17:49 Uhr

Ein Adventskalender verkürzt die Wartezeit auf Weihnachten auf angenehme Weise – und die Auswahl wächst jedes Jahr. Vom klassischen Schokoladenkalender bis hin zu Varianten mit Alkohol oder...

Video03:06 Min.

Upcycling für die letzte Reise: Unikate aus Möbelresten als Särge und Urnen

20.11.2025 17:31 Uhr

Das Upcycling von Möbelholz zu Särgen und Urnen klingt ungewöhnlich – doch Schreinermeister Stefan Rösch aus Wulfshagenerhütten bei Kiel (Schleswig-Holstein) hat daraus eine eigene Geschäftsidee entwickelt. Unter...

Video01:04 Min.

Bunte Teddys für den guten Zweck: Hamburg Leuchtfeuer startet Spendenaktion

20.11.2025 17:26 Uhr

Die beliebten bunten Teddys von Hamburg Leuchtfeuer sind zurück – und das bereits zum 29. Mal. Am Donnerstag fiel der Startschuss der Spendenaktion in der Wandelhalle des...

Zur Startseite