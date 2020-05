Nordfriesland: Betretungsverbote für Tagestouristen zu Himmelfahrt und Pfingsten

Für Himmelfahrt und Pfingsten gilt für die Nordfriesischen Inseln und Halligen sowie die Gemeinde St. Peter-Ording ein Betretungsverbot für Tagestouristen. Das hat Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen in Abstimmung mit den Gemeinden und den zuständigen Ministerien heute in Kiel bekanntgegeben. Das Verbot gilt vom 21. Mai ab 6:00 Uhr bis zum 24. Mai, 20:00 Uhr sowie vom 30. Mai, 6:00 Uhr bis zum 1. Juni 20:00 Uhr. Die Buchungslage über die Feiertage sei so hoch, dass zusätzliche Tagesgäste nicht vertretbar seien, so Landrat Lorenzen.

Auch für Helgoland herrsche ein Betretungsverbot vom 18. Mai bis zum 24. Mai für Tagesgäste.

Für die Ostseeküste gibt es keine Verbote. Mit Parkraumbeschränkungen und Straßensperrungen will man präventiv tätig werden. Sollten die Infektionszahlen jedoch wieder steigen, kann es zu Verboten kommen, so Ostholsteins Landrat Reinhard Sager.