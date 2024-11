Norderelbbrücke der A1 von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt

Fahrzeuge fahren über die Norderelbbrücke auf der Autobahn A1. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Die Norderelbbrücke der A1 in Hamburg ist von Freitagabend bis zum Montagmorgen gesperrt. Die Sperrung soll am Freitag um 20:00 Uhr beginnen und am Montag um 5:00 Uhr enden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Der Grund für die Sperrung sind Schweißarbeiten und weitere Instandsetzungen. Bei einer Hauptprüfung waren Schäden an dem Bauwerk festgestellt worden. Die Brücke müsse vollständig gesperrt werden, weil während der Arbeiten keine Schwingungen auftreten sollen. Die Brücke ist eine vielbefahrene Verbindung über die Norderelbe. Künftig soll sie durch einen Neubau ersetzt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa