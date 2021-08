Norden Festival in Schleswig startet mit Kunst, Kultur und vielen Aktivitäten

Stelzenläufer:innen bei Nacht auf dem Norden Festival. Foto: Christian Charisius/Norden Festival/Archiv

Musik, Kurzfilme, Lesungen und Straßentheater, aber auch Yoga, Klettern und Mitmachaktionen: Nach der wegen der Corona-Pandemie bedingten Absage im Jahr 2020 startet am Donnerstag die dritte Ausgabe des Norden Festivals. Bis zum 12. September werden Künstler:innen aus verschiedenen nordischen Ländern jeweils von Donnerstag bis Sonntag die Königswiesen zu ihrer Bühne machen.

„Festival für Körper, Geist und Seele – für die ganze Familie“

Kulturministerin Karin Prien (CDU), die zur Eröffnung erwartet wird, schreibt in einem Grußwort, es „erwartet uns an drei Wochenenden ein Festival für Körper, Geist und Seele – für die ganze Familie“. Sie begrüße, dass mit diesem Festival ein weiterer Brückenschlag in den nordeuropäischen Raum gelinge.

Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino und vieles mehr

Insgesamt gibt es an mehreren Spielorten in dem Park direkt an der Schlei Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino, Lesungen, Artistik und Theater. Zudem können die Besucher:innen auch selbst aktiv werden – etwa beim Yoga, Bogenschießen, Stand-up-Paddeln und Klettern. Darüber hinaus gibt es diverse Workshops. Das Festival ist nach Angaben der Organisatoren ausverkauft. Nach derzeitigem Stand werden keine weiteren Tickets verkauft.

Mit dpa