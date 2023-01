Norden begrüßt neues Jahr mit viel Feuerwerk – viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr

In der Nacht zu Neujahr hat es in Niedersachsen zahlreiche Verletzte und viel Arbeit für Einsatzkräfte gegeben. Die Verletzungen waren unter anderem auf Böller und Raketen sowie Auseinandersetzungen zurückzuführen, wie Polizeidienststellen am Sonntag mitteilten. In mehreren Fällen wurden Polizeikräfte und Feuerwehrleute mit Pyrotechnik beworfen. In einigen Teilen des Bundeslandes blieb es ersten Erkenntnissen zufolge hingegen relativ ruhig – die Polizei in Göttingen oder Cuxhaven sprach von einer relativ ruhigen Silvesternacht ohne besondere Vorkommnisse.

Ein 46 Jahre alter Mann musste in der Nacht notoperiert werden. Er legte in Ronnenberg (Region Hannover) einen Böller in eine Metallhülse, aus dieser wurden infolge der Wucht der Explosion Teile herausgesprengt und umhergeschleudert. Diese verletzten ihn so schwer, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

dpatopbilder – Feuerwerk explodiert am Himmel über dem Maschsee und dem Neuen Rathaus. Foto: Michael Matthey/dpa

Der Rettungsdienst in Hannover ist in der Silvesternacht unterdessen zu knapp 200 Einsätzen gerufen worden. Zwischen 18:00 Uhr am Samstag und 6:00 Uhr am Sonntag wurden die Kräfte zu 192 Notfalleinsätzen alarmiert, wie die Feuerwehr Hannover mitteilte. Die Feuerwehr musste in dem Zeitraum zu 168 Brandeinsätzen ausrücken. Die Zahl der Brandeinsätze lag deutlich über der Zahl der beiden Jahre mit Corona-Beschränkungen sowie der Silvesternacht 2019/2020 (112 Einsätze).

In Wilhelmshaven erlitt ein fünf Jahre altes Kind wegen einer nicht fachgerecht gezündeten Rakete Brandverletzungen am Bein und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine 30 Jahre alte Polizistin ist in Peine bei Ausschreitungen verletzt worden – ein Böller explodierte in unmittelbarer Nähe. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

In Garbsen (Region Hannover) beschossen sich mehrere Menschen wechselseitig mit Pyrotechnik, im weiteren Verlauf richtete sich der Beschuss ebenfalls gegen Polizeibeamte. Nachdem weitere Kräfte hinzugerufen wurden, entfernten sich die Gruppen. Zudem mussten Rettungskräfte der Feuerwehr bei einem Einsatz in Garbsen geschützt werden. Durch den Beschuss mit Pyrotechnik wurden den Angaben zufolge vier Feuerwehrleute leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Bremen

Die Polizei in Bremen ist in der Silvesternacht zu rund 280 Einsätzen gerufen worden. Zwischen 18:00 Uhr am Samstag und 6:00 Uhr am Neujahrsmorgen beschäftigten silvestertypische Delikte wie Schlägereien, Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen und der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern die Einsatzkräfte. Größere Zwischenfälle habe es jedoch nicht gegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bundespolizei überwachte zum Jahreswechsel den Hauptbahnhof in Bremen und erteilte rund 50 Personen Platzverweise.

Hamburg

Das neue Jahr hat in Hamburg zum ersten Mal nach zwei Silvestern unter Corona-Bedingungen wieder mit lautem Feuerwerk und gemeinsamen Partys begonnen. Tausende Schau- und Feierlustige versammelten sich am Samstagabend an den beliebtesten Orten der Stadt, um 2023 willkommen zu heißen.

So zählte die Polizei gegen Mitternacht allein an der Bahnstation Landungsbrücken rund 15.000 Menschen, die zum Feuerwerk an den Hafen gekommen waren. Bis zu 30.000 Menschen seien kurz darauf im Stadtteil St. Pauli unterwegs gewesen. Aufgrund des hohen Zulaufs mussten die S-Bahn-Stationen Reeperbahn, Landungsbrücken und Jungfernstieg zeitweise sogar gesperrt werden.

Buntes Feuerwerk ist am Himmel über der Stadt um Mitternacht zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Polizeioberrat Jan Müller sprach allgemein von einem „friedlichen und gesitteten Miteinander“. Zum ersten Silvester, das nach der Pandemie wieder ohne Beschränkungen gefeiert werden durfte, hatten Polizei und Feuerwehr mit noch mehr Trubel gerechnet. Mit rund 1.200 Polizeieinsätzen stieg die Zahl im Vergleich zur Silvesternacht 2021/2022 zwar wieder, erreichte aber nicht das Niveau der Vor-Pandemie-Zeit.

Schwere Verletzungen wegen Böllern und Raketen blieben dennoch nicht aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Menschen mussten notärztlich oder im Krankenhaus behandelt werden, darunter ein dreijähriges Mädchen aus Uhlenhorst mit Verbrennungen an der Brust sowie ein vierjähriger Junge aus Bergedorf mit Verletzungen an der Hand. Ein 36-Jähriger sprengte sich in Schnelsen mit einem Böller den Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand weg. Eine Elfjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, nachdem ein Unbekannter Pyrotechnik in eine Menschenmenge in Iserbrook geworfen hatte.

Zudem wurden mehrere Notfallsanitäter und Feuerwehrleute wegen der Knallerei verletzt. Den Angaben zufolge seien sie teilweise gezielt angegriffen und beschossen worden. So kamen unter anderem zwei Einsatzkräfte mit Verbrennungen und Augenverletzungen in ein Krankenhaus. Auch gegen die Polizei und ihre Autos seien einige Böller gerichtet worden.

Drei Fahrer von Bussen des HVV waren in Hausbruch dem Beschuss von Schreckschuss- und Signalfeuerwaffen ausgesetzt. Die Busse wurden von den unbekannten Tätern teilweise entglast. Insgesamt vier unerlaubte Schreckschusswaffen wurden anderweitig auch bei drei jungen Männern im Alter von 18 und 24 Jahren in Heimfeld, Harburg und an den Landungsbrücken festgestellt. An der Reeperbahn wurde ein 26-Jähriger beim Zünden nicht zugelassener Pyrotechnik ertappt, die die Bundespolizei daraufhin sicherstellte. Knapp 40 Platzverweise wegen Fehlverhaltens erteilten die Beamten und Beamtinnen im Laufe der Nacht am Harburger Bahnhof.

Schleswig-Holstein

Ein Todesopfer war in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zu beklagen. Dort hatte ein Carport in der Silvesternacht aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen, das sich rasch ausbreitete und auf ein Doppelhaus übergriff. Ein Hausbewohner wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Starker Wind hatte den Angaben zufolge die Ausbreitung des Brandes begünstigt und die Bekämpfung in dem dicht bebauten Wohngebiet erschwert. In der Spitze seien mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, hieß es. „Erst am Vormittag konnte ‚Feuer unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten‘ gemeldet werden.“

Eine angezündete Silvester-Rakete steckt im Boden. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn/dpa/Symbolbild

Tödlich endete der Silvestertag für einen 21-jährigen Mann in einer Wohnung in Neumünster. Der Grund: giftiges Kohlenmonoxid von einem glimmenden Grill. Seine 54 Jahre alte Mutter kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die beiden auf dem Balkon gegrillt und anschließend den offenbar noch nicht abgelöschten Grill mit in die Wohnung genommen.

Viele Polizeien und Feuerwehren berichteten von einem Jahreswechsel mit mehr Einsätzen als in den beiden Jahren davor, als Corona-Beschränkungen galten und Feuerwerk verboten war. In Kiel war die Lage im Rettungsdienst bereits in den Nachmittagsstunden des Silvestertages zeitweise angespannt, wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt berichtete. In den ersten Stunden des neuen Jahres wurde dann die Feuerwehr zu so vielen Einsätzen gleichzeitig gerufen, dass sämtliche Löschfahrzeuge gebunden waren. „Mehrere brennende Pkw auf einem Parkdeck im Stadtteil Elmschenhagen stellten hierbei den größten Einsatz im neuen Jahr dar“, hieß es am Morgen. Es sei bei Sachschaden geblieben.

In Lensahn (Kreis Ostholstein) schossen Unbekannte kurz nach Mitternacht auf ein Haus. Ein Tatverdächtiger konnte zunächst nicht ermittelt werden. In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) verletzte sich ein 13-Jähriger schwer an der Hand, als er einen Böller aufsammelte und dieser in seiner Hand explodierte. Der Junge wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

