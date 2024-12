Am Abend vor dem Nikolaustag stellen viele Menschen ihre geputzten Schuhe vor die Tür, um am kommenden Morgen kleine Geschenke, häufig in Form von Süßigkeiten, darin zu finden – so der Brauch. SAT.1 REGIONAL hat die Niedersächs:innen am Freitag einmal befragt, was sie denn so in ihren Stiefeln hatten.