Niedersächsischer Medienpreis wird erstmals online verliehen – 17:30 SAT.1 REGIONAL viermal nominiert

Herausragende Beiträge von privaten Hörfunk- und Fernsehsendern werden am Donnerstag in Hannover mit dem niedersächsischen Medienpreis ausgezeichnet. Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) vergibt die mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preise an Journalist:innen, die Beiträge in acht unterschiedlichen Kategorien eingereicht haben.

Preisverleihung erstmals online

Wegen der Corona-Pandemie wird die Preisverleihung in diesem Jahr erstmals online veranstaltet. Die mehr als 20 Nominierten wissen vorab nicht, wer von ihnen gewonnen hat – die Sieger:innen werden online zugeschaltet. Zu den Laudator:innen zählen Peter Kloeppel und Frauke Ludowig (beide RTL), Sänger Michael Schulte und Fußballer Hendrik Weydandt (Hannover 96). Der Medienpreis wird zum 26. Mal verliehen.

17:30 SAT.1 REGIONAL gleich viermal nominiert

Unsere Redaktionen von 17:30 SAT.1 REGIONAL können gleich auf vier der begehrten Preise hoffen. In der Kategorie „Fernsehen Information“ ist Helge Trohl mit seiner Reportage über die Bremer Hütte nominiert, die 2.413 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

In der Kategorie „Fernsehen Unterhaltung“ darf Jan Stölting auf einen Preis für seinen Beitrag über Jens Sörensen aus Oldenburg hoffen. Dieser hat ein eigenes Bühnenprogramm mit ganz besonderen Sinatra-Interpretationen – sogar auf Plattdeutsch.

Und in der Kategorie „Fernsehen Förderpreis Volontäre“ könnten möglicherweise gleich zwei unserer Volos einen Preis abräumen. Zum einen Alexander Schoenen mit seinem Beitrag über den Hutewald Solling – ein echtes Stück Wildnis in Niedersachsen.

Ebenfalls nominiert ist Jan Stölting mit einem Beitrag über den Kirmes-Alltag und seinen Besuch bei einer Schausteller-Familie auf dem Bremer Freimarkt.

Mit dpa