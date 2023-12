Niedersächsische CDU fordert „effektive Videoüberwachung“ auf Weihnachtsmärkten

Weihnachtsmarkt vor Giebel- und Fachwerkhäusern. Foto: ingusk/stock.adobe.com

Die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten könnte nach Ansicht der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion durch eine Ausweitung der Videoüberwachung erhöht werden. „Eine effektive Videoüberwachung dient nicht nur der Prävention von Anschlägen, sondern auch der schnelleren Identifizierung von Tätern bei Straftaten“, sagte CDU-Innenpolitiker André Bock in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Zudem forderte die Fraktion eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Drohnen bei Weihnachtsmärkten.

Ein 20-jähriger Iraker war am 21. November in Helmstedt festgenommen worden. Laut Landeskriminalamt Niedersachsen hatte die Polizei Hinweise, wonach der Mann eine schwere Gewalttat geplant hatte. Er soll vorgehabt haben, Besucher:innen eines Weihnachtsmarktes anzugreifen. Die Polizei in Niedersachsen ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines geplanten Terroranschlags.

Mit dpa