Niedersachsens Ministerpräsident Weil setzt Sommerreise in Celle fort

Stephan Weil (SPD) sitzt in einem Großkanu bei einer Paddeltour. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt am Dienstag seine dreitägige Sommerreise fort. Der zweite Tag startet mit einer Besichtigung des Landgestüts in Celle und der Hengstprüfanstalt Adelheidsdorf. Danach besucht der Regierungschef eine Firma, die moderne Schuhmaschinen für den Weltmarkt produziert. In Huntorf und Oldenburg schließlich wird der Energieversorger EWE gemeinsam mit Partnern unterschiedliche Wasserstoff-Projekte vorstellen.

Am Mittwoch geht es in Oldenburg zu einem ehemaligen Einkaufszentrum, in dem neue Arbeitskonzepte mit Lifestyle und Gastronomie verbunden werden. Letzte Station ist die Gemeinde Saterland, die mit der Sprache Saterfriesisch zur kleinsten Sprachinsel Europas gehört. Weil ist am Montag in Hannover gestartet und hat bereits in Braunschweig und Celle Halt gemacht.

Mit dpa