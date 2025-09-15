Niedersachsens Ministerpräsident Lies für Abkehr vom Verbrenner-Aus

15. September 2025

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert ein Ende des geplanten Verbrenner-Verbots ab 2035. Das Ziel, ab diesem Zeitpunkt nur noch reine Elektroautos zuzulassen, sei „leider unrealistisch“, heißt es in einem Papier des Regierungschefs, über das das Magazin „Politico“ zuerst berichtete. Verbrenner – insbesondere Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit sogenanntem Range-Extender – müssten auch nach 2035 zugelassen werden können. 

Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies will „mit neuem Realitätssinn zur klimaneutralen Mobilität“. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Das Dokument mit dem Titel „Zukunftspakt Mobilität 2035 – mit neuem Realitätssinn zur klimaneutralen Mobilität“ wurde nach Angaben von „Politico“ in Abstimmung mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) erarbeitet. Es sieht vor, dass Autos mit synthetischen und biogenen Kraftstoffen auch über 2035 hinaus neu zugelassen werden dürfen. Diese Kraftstoffe sollten dem üblichen Treibstoff zunehmend beigemischt werden. 

Zur Kontrolle des steigenden Anteils erneuerbarer Kraftstoffe schlägt Lies ein jährliches Monitoring vor. Zudem könne über die Mineralölsteuer eine Preissteuerung erfolgen. Auf europäischer Ebene fordert der SPD-Politiker eine gemeinsame deutsche Position, um das Aus für Verbrenner in der EU zu verhindern. Denkbar sei ein „Gleitpfad“ für die Flottengrenzwerte. 

Um die Elektromobilität attraktiver zu machen, spricht sich Lies zugleich für einen verstärkten Ausbau der Ladeinfrastruktur, günstige Batterien und niedrigere Strompreise aus. Zudem schlägt er Sozialprogramme zum Leasing von E-Autos vor. Für neue und gebrauchte Elektrofahrzeuge solle die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:03 Min.

Deutscher Gewerkschaftsbund in Hamburg bestätigt Tanja Chawla als Vorsitzende

12.09.2025 18:00 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hamburg hat seine Vorsitzende, Tanja Chawla, im Amt bestätigt. Bei der Delegiertenkonferenz am Donnerstagabend im Besenbinderhof stimmten 97 Prozent der 40 Delegierten für...

Video02:35 Min.

Dechanatstraße wird erste „Klimastraße“ in Bremen

12.09.2025 16:58 Uhr

In der Bremer Innenstadt hat am Freitag der Umbau der Dechanatstraße begonnen. Sie wird zur ersten sogenannten Klimastraße der Stadt. Die Neugestaltung soll gleichermaßen eine Verbesserung der...

Video02:01 Min.

Hamburger Seniorenresidenz beschäftigt tunesische Azubis

12.09.2025 16:56 Uhr

Eine Seniorenresidenz in Hamburg geht neue Wege und stellt 28 Auszubildende aus Nordafrika ein. Sie kommen aus Tunesien, sprechen bereits Deutsch und die Erfahrungen sind so gut,...

Video02:32 Min.

Preise für landwirtschaftliche Flächen schießen in die Höhe

12.09.2025 16:23 Uhr

Die Preise für landwirtschaftliche Flächen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Besonders für Ackerflächen müssen die Landwirt:innen Rekordpreise zahlen. Das hat auch Auswirkungen auf Betriebe, die...

Video02:44 Min.

Olaf Lies stellt sich kritischen Fragen: Offene Fragestunde im Niedersächsischen Landtag

12.09.2025 15:48 Uhr

Seit mehr als drei Monaten ist Olaf Lies (SPD) als Ministerpräsident in Niedersachsen im Amt. Vor ihm liegen reichlich Probleme, die es zu meistern gilt. In einer...

Video06:53 Min.

Peter Tschentscher: Hamburgs Bürgermeister im SAT.1 REGIONAL-Interview

11.09.2025 18:41 Uhr

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war am Donnerstag zu Gast im SAT.1 REGIONAL-Studio. Mit Moderator Björn Winter hat er über Hamburgs Dauerthemen wie Stauchaos und  Wohnungsbau...

Zur Startseite