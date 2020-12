Niedersachsen war 2020 das sonnenscheinärmste Bundesland – Bremen war zweitwärmste Region

In einem bundesweit sehr sonnenscheinreichen Jahr 2020 ist Niedersachsen nicht gerade verwöhnt worden. Mit gut 1771 Sonnenstunden war es das sonnenscheinärmste Bundesland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Bremen war nach den DWD-Daten mit einer Mitteltemperatur von 11,2 Grad immerhin die zweitwärmste Region.

Nassester Februar 2020 in Niedersachsen und Bremen

Die beiden Bundesländer erlebten den Meteorolog:innen zufolge 2020 den nassesten Februar sowie insgesamt den zweitwärmsten Winter seit der Datenerfassung. Zwei Tage hoben die Wetterexpert:innen in ihrer vorläufigen Bilanz hervor. Am 18. April begünstige Trockenheit einen Moorbrand bei Papenburg im Emsland, bei dem etwa 32 Hektar in Flammen standen. Am 14. Juni sorgten Starkregenfälle zu wetterbedingten Unfällen und Überflutungen. In Damme im Landkreis Vechta waren zahlreiche Geschäfte und auch ein Krankenhaus betroffen.

2020 war zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Bundesweit war 2020 vorläufigen Ergebnissen zufolge das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad. Damit liegt 2020 knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad betrug. Im August gab es in Bremerhaven erstmals an acht Tagen Höchstwerte von über 30 Grad.

„Klimaschutz ist das Gebot der Stunde“

Es handelt sich um das zehnte Jahr in Folge, in dem die Durchschnittstemperatur das vieljährige Mittel übertraf. „Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen. Die wissenschaftlichen Klimafakten des nationalen Wetterdienstes sind alarmierend. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln“, sagte Tobias Fuchs, Klima-Vorstand des DWD.

Mit dpa