Niedersachsen nimmt geplante Corona-Lockerungen für Weihnachten und Silvester zurück

Niedersachsen nimmt die ins Auge gefassten Corona-Lockerungen über Weihnachten und den Jahreswechsel zurück. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag in Hannover an. Die geltenden Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sollen lediglich vom 24. bis zum 26. Dezember auf zehn Verwandte zuzüglich von Kindern unter 14 Jahren ausgeweitet werden. „Das, was wir jetzt machen über Weihnachten und Silvester und in das neue Jahr hinein, ist für mich ein ganz wichtiger Akt von vorbeugendem Brandschutz.“

Freiwilliges Homeschooling vom 14. bis 18. Dezember

Eltern können ihre Kinder bereits in der kommenden Woche (vom 14. bis 18. Dezember 2020) vom Präsenzunterricht befreien lassen, damit weniger Kinder in den Klassen sitzen. „Mit der Ausweitung unserer bestehenden Regelung von zwei auf fünf Tage freiwilliges Homeschooling kommen eingedenk der Weihnachtsferien rund vier Wochen zusammen, in denen sich die Kontakte auch der Kinder und Jugendlichen deutlich reduzieren werden“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Es soll ausreichen, wenn Eltern per Telefon, E-Mail oder auf Papier der Schule Bescheid sagen, ab wann ihr Kind nicht mehr erscheint und stattdessen ins Distanzlernen geht. Eine besondere Begründung müsse nicht genannt werden.

Schulen sind trotzdem weiter geöffnet

Für alle Schüler:innen, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, sind die Schulen ganz normal geöffnet. Abschluss- und versetzungsrelevante Klausuren müssten natürlich trotzdem zu den festgelegten Terminen geschrieben werden, sodass betreffende Schüler:innen zu diesen Zeitpunkten in der Schule sein müssen – aber auch nur zu diesen Anlässen und nicht für den gesamten Tag. Nach dem Klausurschreiben kann ins Lernen zu Hause gewechselt werden.

Bund und Länder beraten wohl am Wochenende erneut

Bund und Länder wollen nach Angaben von Stephan Weil in den kommenden Tagen über ein Verschärfen der Corona-Beschränkungen beraten. Wie er am Donnerstag im Landtag in Hannover sagte, kommen Bund und Länder wahrscheinlich noch am Wochenende zu erneuten Beratungen zusammen.

Mit dpa