Niedersachsen: Landtagsabgeordnete erhalten künftig mehr Geld

Niedersachsens Landtagsabgeordnete erhalten ab Juli mehr Geld. Die monatliche Grundentschädigung wird von rund 7.485 Euro auf rund 7.635 Euro angehoben (plus 2 Prozent). Der Landtag bestätigte die Anhebung am Dienstag einstimmig. Grundlage für die Erhöhung ist die allgemeine Einkommensentwicklung im Land. Außerdem wird die pauschale Aufwandsentschädigung von rund 1.526 Euro um 7,2 Prozent auf rund 1.635 Euro angehoben. Dieser Wert orientiert sich an der Preisentwicklung in Niedersachsen. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) und ihre Stellvertreter:innen erhalten höhere Bezüge.

Zuvor wurde ebenfalls einstimmig beschlossen, dass Landtagsabgeordnete mehr Unterstützung bei der Wahrnehmung ihres Mandats erhalten. Damit wurde die Erhöhung des Stundenkontingents von 50 auf 60 Stunden pro Woche für Personen erhöht, die jedes Mitglied des Landtags zu seiner Unterstützung beschäftigen kann.

Diese Stundenregelung gilt vom 1. Juli an. Zur Begründung heißt es im Gesetzentwurf, dass die Arbeitsfähigkeit des Landtags, seiner Fraktionen und seiner Abgeordneten sowohl in Hannover als auch in den Wahlkreisen verbessert und an veränderte Anforderungen, insbesondere an die fortschreitende Digitalisierung, angepasst werden soll.

Polizeipräsidenten bekommen hingegen weniger

Die Polizeipräsident:innen in Niedersachsen bekommen künftig weniger Geld. Im Gegenzug gelten die Polizeichefs nicht mehr als politische Beamt:Innen, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, sondern als regulär Laufbahn-verbeamtet. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte erklärt, die Reform solle den Posten als Polizeipräsident für jüngere Aspiranten interessanter machen.

Bisher werden sechs der sieben Polizeipräsident:innen nach der Besoldungsgruppe B4 bezahlt, mit einem Grundgehalt von knapp 9.200 Euro im Monat. Nach dem neuen Verfahren kommen sie in die Gruppe B3 mit knapp 8.700 Euro im Monat. ALs Präsident:in der Polizeidirektion Hannover liegt man jeweils eine Besoldungsgruppe darüber.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte die Änderungen schon bei der Vorstellung der Pläne gelobt. Für den Landespolizeipräsidenten und den Verfassungsschutzpräsidenten gelten die neuen Regeln nicht.