Niedersachsen: Gelockerte Kontaktbeschränkungen spätestens ab 24. Februar

Auch in Niedersachsen werden die coronabedingten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wieder gelockert. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend in Hannover nach den Beratungen von Bund und Ländern an. Spätestens solle es am 24. Februar, also kommende Woche Donnerstag, so weit sein. Eventuell lasse sich der Schritt aber schon früher umsetzen, sagte Weil.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wer geimpft oder genesen ist, darf sich im Bundesland derzeit mit maximal neun weiteren Menschen treffen. Kinder bis 13 Jahren sind davon ausgenommen. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen.

Nächste Verordnung ab kommender Woche

Eine nächste Corona-Verordnung soll in Niedersachsen kommende Woche in Kraft treten. Die bisherige Verordnung ist noch bis kommende Woche Mittwoch gültig, eine Verlängerung oder Anpassung wäre somit ohnehin notwendig.

Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf zahlreiche Corona-Lockerungen verständigt. Das betrifft etwa Zuschauer bei Veranstaltungen oder das Wegfallen der 2G-Regel im Einzelhandel. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel im Handel bereits vor Weihnachten gekippt. Seitdem müssen Kunden eine FFP2-Maske tragen, der Impfnachweis ist nicht mehr notwendig.

Restaurantbesuch bald auch wieder für Ungeimpfte

In mehreren Schritten sollen viele Beschränkungen bundesweit fallen. Vom 4. März an soll etwa der Zugang zur Gastronomie auch wieder für nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen möglich sein, wenn sie einen negativen Test vorweisen, wie aus dem Bund-Länder-Beschluss von Mittwoch hervorgeht.

Weil: „Diese Normalität wünschen wir uns alle sehr“

Der Ministerpräsident betonte: „Die Pandemie ist nicht zu Ende, aber wir haben jetzt die Grundlage dafür, langsam, zielstrebig, doch endlich wieder zur Normalität zurückzukehren. Diese Normalität wünschen wir uns alle sehr.“

Schulen und Kitas in Niedersachsen: Mehr Infos am Donnerstag

Auf einen gemeinsamen Kurs bei Schulen und Kita verständigen sich Bund und Länder in aller Regel nicht bei den Beratungen. Ob sich in diesen Bereichen in Niedersachsen etwas ändern wird, ließ Weil am Mittwochabend offen. Er verwies auf eine Pressekonferenz am Donnerstag, an der auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne teilnehmen wird. Dort werden zudem der Ministerpräsident, Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) über das weitere Vorgehen in der Pandemie informieren.

Erst am Dienstag startete im Bundesland eine Corona-Testpflicht in Kitas. Diese betrifft Kinder ab drei Jahren – sie müssen dreimal wöchentlich negativ getestet sein, um in die Kita gehen zu dürfen.

Mit dpa