Niederländischer Soldat stirbt bei Militärübung in der Lüneburger Heide

16. Oktober 2025
Ein Spähwagen der Bundeswehr vom Typ Fennek fährt während einer Übung durch den Wald. Foto: dpa

Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ Fennek aus. 

Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster Nord in der Lüneburger Heide (Niedersachsen). „Wir sehen es als Verkehrsunfall aus einem fahrenden Fahrzeug heraus“, sagte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Heidekreis. Der Fahrzeugkommandant habe in dem gepanzerten Geländewagen gestanden, als der Wagen von der Fahrbahn abkam und umkippte. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittele gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung. 

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, äußerte sich geschockt und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. 

Übung abgebrochen

Die Übung „Ferocious Bison“ hatte den Angaben zufolge am 30. September begonnen und sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern. Wegen des Todesfalls sei sie vorzeitig abgebrochen worden. Insgesamt nahmen etwa 550 Soldat:innen an der Übung teil.

Die niederländische Militärpolizei untersucht den Vorfall und wird dabei von der Polizei im Heidekreis unterstützt. Im vergangenen Jahr waren zwei niederländische Soldaten bei zwei verschiedenen Übungen in Deutschland ums Leben gekommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

