Zwölfjähriger von Bus angefahren und schwer verletzt

Glinde (dpa/lno) –

Ein zwölf Jahre alter Junge ist von einem Linienbus in Glinde (Kreis Stormarn) angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 59 Jahre alte Busfahrer mit seinem Fahrzeug am Donnerstagmorgen bei Grün geradeaus über eine Kreuzung fahren, als das Kind die Fahrbahn betrat, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung fuhr der Bus demnach den 12-Jährigen an, wodurch er schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Er kam in ein Krankenhaus. Während der Gefahrenbremsung wurden im Bus zudem sieben Kinder im Alter von zehn und elf Jahren leicht verletzt. Sie wurden, nachdem der Rettungsdienst sie untersucht hatte, an ihre Eltern übergeben.