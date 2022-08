Friedrichstadt (dpa/lno) –

Zwei junge Männer haben nach Ermittlungen der Polizei einen zwölf Jahre alten Jungen in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) zu Boden gedrückt, geschlagen und ausgeraubt. Die Tat ereignete sich bereits am frühen Samstagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter raubten dem Jungen Bargeld und ein Zugticket. Sie sollen etwa 18 Jahre alt sein.