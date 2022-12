Zwölfjährige von Auto erfasst und verletzt

Hamburg (dpa) –

Ein zwölfjähriges Mädchen ist an einer Kreuzung in Hamburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei am späten Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Lebensgefahr bestehe nicht, vermutlich habe es eine Fraktur erlitten.

Der genaue Unfallhergang sei noch nicht eindeutig geklärt, sagte der Sprecher weiter. Das Mädchen habe an einer Ampel die Straße überquert, als sich der 42 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen genähert habe. Durch den Aufprall wurde das Kind zu Boden geschleudert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.