Zwölf Menschen bei Unfall im Kreis Segeberg verletzt

Bark (dpa) –

Zwölf Menschen sind am Nachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreis Segeberg verletzt worden. Bis auf den Fahrer eines Wohnmobils wurden alle aber nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch mehrere Kinder befanden sich unter den Verletzten.

Warum es auf der Bundesstraße 206 in Bark zu dem Crash kam, ist noch unklar – insgesamt waren drei Autos und das Wohnmobil in den Zusammenstoß verwickelt. Auch der genaue Ablauf des Geschehens muss noch ermittelt werden.

Der Caravan-Fahrer wurde hinter seinem Lenkrad eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Sechs Verletzte kamen ins Krankenhaus nach Neumünster, der eingeklemmte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Lübeck geflogen.