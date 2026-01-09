Zwischenfazit zu Sturmtief «Elli» in Hamburg

09. Januar 2026 14:53
Polizei und Feuerwehr verzeichnen weniger Einsätze als erwartet. Marcus Brandt/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Trotz Sturmtiefs «Elli» verzeichnet die Polizei Hamburg keine auffällige Verkehrslage in der Stadt. Neben Verkehrsbehinderungen durch zwei festgefahrene Lastwagen auf der A7 gab es wenige Glätte-Unfälle. Die Lage sei ruhiger als erwartet, was daran liege, dass viele Menschen Zuhause geblieben seien, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Auch die Feuerwehr verzeichnet in ihren 70 wetterbedingten Einsätzen seit dem Morgen eher kleinere Vorkommnisse wie abgebrochene Äste oder Dächer, die von Eis und Schnee befreit werden mussten.

