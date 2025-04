Zwischenbilanz der Tourismusstrategie Schleswig-Holstein

Neumünster (dpa/lno) –

Knapp drei Jahre nach Beginn der Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2030 ist ein Teil der Leitprojekte vollständig oder teilweise umgesetzt. Das betreffe 15 der 38 Projekte, teilten die Tourismusagentur Schleswig-Holstein und das Wirtschaftsministerium mit. Bei einer Konferenz in Neumünster trafen sich gut 160 Beteiligte aus Tourismus, Politik und Verbänden, um eine erste Bilanz zu ziehen und weitere Schritte zu beraten.

Bruttoumsatz des Tourismus mehr als 10 Milliarden Euro

«Der Tourismus ist mit einem jährlichen Bruttoumsatz von rund 10,4 Milliarden

Euro einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren des Landes», teilte Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU) mit. Trotz guter Zahlen stehe der Tourismus vor zahlreichen Herausforderungen. «Wir haben uns mit 10 Handlungsfeldern mit 38 Leitprojekten viel vorgenommen, um den Weg zu einem nachhaltigen Qualitätstourismus zu gehen.»

Ein Handlungsfeld befasst sich unter Federführung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) und der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit der Gewinnung und Bindung von Beschäftigten. Dazu werde die Fachkräfteinitiative (FI.SH) auch für den Tourismus genutzt, es habe Befragungen unter Auszubildenden gegeben.

Akzeptanz in der Bevölkerung wird untersucht

Bedeutung in der Strategie hat auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. So werden regelmäßig Daten zu dem Thema erfasst und Vorschläge für Maßnahmen abgeleitet.