Zwergotter «Ela» und «Ozzy» bringen Leben ins Sealife

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Die Stille im Ottergehege im Sealife Timmendorfer Strand ist vorbei. Seit Anfang April die Asiatischen Kurzkrallenotter «Ela» und «Ozzy» dort eingezogen sind, herrscht wieder Leben im Regenwaldbereich des Aquariums. Besonders freudig begrüßt wird Marten Lübke, der zwei Behälter mit leckerem Inhalt am Gürtel trägt. In einem befindet sich Pferde-Gulasch, in dem anderen sind Eintagsküken. «Die gibt es als Nachtisch», sagt Lübke und holt zunächst einige Stücke Pferdefleisch aus dem Becher an seinem Gürtel.

«Ozzy» weiß genau, was er tun muss, um eines der Fleischstücke zu bekommen. Er stellt sich auf die Hinterbeine und berührt den Targetstick, den der Tierpfleger in der Hand hält, mit der Nase, zur Belohnung gibt es einen Leckerbissen. «Das Target-Training ist unter anderem wichtig, um die Otter auf die Waage locken zu können», sagt Katrin Siebuhr, die Pressesprecherin des Sealife Timmendorfer Strand.

Der knapp dreijährige «Ozzy» wurde im Mai 2020 im Sealife im belgischen Blankenberge geboren, «Ela» kam am 30. April 2022 im Hamburger Tierpark Hagenbek zur Welt. Ihre Vorgänger in Timmendorfer Strand, das Otterpärchen «Bonny» und «Clyde», war vor einiger Zeit gestorben.