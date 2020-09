Zweitligist VfL Osnabrück verpflichtet Stürmer Santos

Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes steht auf der Tribüne. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Stürmer Christian Santos ablösefrei verpflichtet. Der 32 Jahre alte Deutsch-Venezolaner unterschrieb nach Club-Angaben vom Donnerstag bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag. Er spielte zuletzt beim spanischen Zweitliga-Absteiger Deportiva La Coruna. «Wir haben sehr intensiv für die Position in vorderster Linie gesucht und mit Christian Santos einen international erfahrenen Angreifer verpflichten können», sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Santos wanderte mit seiner Familie mit sechs Jahren nach Deutschland aus. Der 1,84 Meter große Offensivspieler wurde in der Jugend von Arminia Bielefeld groß und kam auf insgesamt zwölf Länderspiele für sein Geburtsland Venezuela. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer in 27 Zweitliga-Partien sechs Tore für La Coruna.

Mitteilung VfL Osnabrück