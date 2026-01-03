Zweitligist Kiel holt Mittelfeldtalent aus Hannover

Kiel (dpa) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den 19-jährigen Tayar Tasdelen verpflichtet. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Tasdelen kommt vom HSC Hannover, wo er auf Leihbasis noch die Rückrunde der aktuellen Saison bestreitet, ehe er im Sommer zu den Störchen stößt.

Der gebürtige Hannoveraner spielt bereits seit 2011 beim HSC, mit dem er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga Nord schaffte. In der aktuellen Spielzeit stand der zentrale Mittelfeldspieler in allen 21 bisherigen Regionalliga-Partien in der Startelf und kam bisher auf drei Treffer sowie sechs Torvorlagen.

«Er besticht durch sein außergewöhnliches Spielverständnis. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und verfügt über einen starken linken Fuß. Mit seinem Passspiel und seiner mutigen Spielweise trauen wir ihm absolut zu, bereits im Sommer den Sprung in den Profifußball zu schaffen und eine Verstärkung für uns darzustellen», sagte KSV-Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.