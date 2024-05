Zweitligist Braunschweig lässt Krüger ziehen

Braunschweig (dpa) –

Der Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verzichtet auf eine feste Verpflichtung von Florian Krüger. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, werde man die Kaufoption für den 25-Jährigen nicht ziehen. Krüger war vom FC Groningen ausgeliehen.

Der Angreifer war in der abgelaufenen Saison zu 22 Einsätzen gekommen, stand dabei aber nur zwölfmal in der Startelf. Beim in die niederländische erste Liga aufgestiegenen FC Groningen besitzt Krüger noch einen Vertrag bis 2026.