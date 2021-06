Zweitliga-Spieltage: St. Pauli gegen Kiel am 25. Juli

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die beiden ersten Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der Hamburger SV, der mit dem Auswärtsspiel am 23. Juli um 20.30 Uhr beim FC Schalke 04 die Spielzeit eröffnet, empfängt am 1. August den Aufsteiger Dynamo Dresden im Volkspark.

Der FC St. Pauli und Holstein Kiel treten zweimal sonntags an. Nach dem Derby am 25. Juli in Hamburg empfängt Kiel am 1. August Schalke 04, St. Pauli spielt beim FC Erzgebirge Aue. Aufsteiger Hansa Rostock ist jeweils am Samstag dran. Am 24. Juli gibt es das Heimspiel gegen den Karlsruher SC, am 31. Juli die Auswärtspartie bei Hannover 96. Die Partien am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 13.30 Uhr.

