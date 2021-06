Zweitliga-Saison: HSV und FC St. Pauli starten Vorbereitung

Trainer Tim Walter gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Für die Fußball-Profis des Hamburger SV und des FC St. Pauli ist die Sommerpause schon wieder vorbei. Die Kader beider Zweitligisten, die an den Vortagen bereits Leistungstests absolviert haben, kehren am heutigen Freitag auf den Trainingsplatz zurück und starten damit in ihre Vorbereitung auf die am 23. Juli beginnende Saison im Unterhaus. Der neue HSV-Cheftrainer Tim Walter (45) hat die erste Einheit auf einem Nebenplatz des Volksparkstadions für 13.00 Uhr angesetzt. Sein St. Pauli-Kollege Timo Schultz (43), der beim Kiezclub in seine zweite Spielzeit als Chefcoach geht, beginnt mit dem Aufgalopp im Trainingszentrum an der Kollaustraße um 16.00 Uhr.

