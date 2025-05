Zweitliga-Meisterschale am Spieltag in Köln

Die Meisterschale der 2. Bundesliga wird am Samstag in Köln sein. Marius Becker/dpa

Frankfurt/Main (dpa) –

Die Meisterschale der 2. Fußball-Bundesliga wird beim Saisonfinale in Köln sein. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main mitteilte, wird Geschäftsführer Marc Lenz die Trophäe dem 1. FC Köln im Falle der Meisterschaft direkt nach Spielschluss im Stadion überreichen. Holt der Hamburger SV den Titel, übergibt Geschäftsführer Steffen Merkel die Schale am Montag in Hamburg.

Aktuell liegt der bereits als Bundesliga-Aufsteiger feststehende HSV einen Punkt vor Köln. Die Hamburger treten am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an, Köln empfängt zeitgleich den 1. FC Kaiserslautern. Köln kann mit einem Punkt alles klar für den Aufstieg machen, ist bei einer Niederlage aber auf die Konkurrenz aus Elversberg und Paderborn angewiesen. Im schlechtesten Fall kann der FC sogar noch auf Rang 5 zurückfallen.