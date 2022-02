Zweites Schulhalbjahr startet in Niedersachsen

Zwei Schüler gehen am frühen Morgen auf dem Schulweg zu ihrer Grundschule. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Nach ein paar freien Tagen beginnt am Mittwoch für die rund 1,1 Millionen Schüler in Niedersachsen das zweite Schulhalbjahr. Bei einer Pressekonferenz in Hannover will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch (10.45 Uhr) darüber informieren. Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres verschärft sich die tägliche Testpflicht im Bundesland.

Nun sind nur noch Kinder und Jugendliche ausgenommen, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder doppelt geimpft und von einer Covid-Infektion genesen sind. Bislang reichten zwei Impfungen aus, um von der Testpflicht befreit zu sein. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben etwa 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen im Bundesland eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Die Betroffenen sollen sich laut Ministerium zu Hause vor Beginn des Unterrichts testen – damit soll verhindert werden, dass bei einem positiven Test eine mögliche Corona-Infektion in die Schule getragen wird. Die Tests werden von den Schulen gestellt.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934603/2

Impfübersicht beim RKI