Zweiter Verdächtiger nach Tötungsdelikt in Kiel in Haft

Kiel (dpa/lno) –

Nach einer Gewalttat in Kiel mit einem Toten hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen gefasst. Der 33-Jährige sei als mutmaßlicher Beteiligter ermittelt und an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann befinde sich im Polizeigewahrsam und solle am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein 42 Jahre alter Verdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Am Freitagnachmittag war es zu dem Gewaltdelikt im Stadtteil Gaarden gekommen. Dabei wurde ein 26 Jahre alter Mann getötet. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es vor der Tat zu einem Streit zwischen den Beteiligten, die sich vorher nicht näher kannten, gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Männer ihrem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt haben. Weitere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.