Zweiter Start im Prozess gegen Ehepaar wegen Missbrauchs

Hildesheim (dpa/lni) – Ein Ehepaar, das mehrere Mädchen in einer Wohngruppe gequält haben soll, steht ab Donnerstag (9.30 Uhr) in Hildesheim vor Gericht – schon zum zweiten Mal. Ursprünglich hatte der Prozess im vergangenen September am Landgericht begonnen, musste dann aber Ende Oktober unterbrochen werden, weil zahlreiche neue Ermittlungsakten vorgelegt wurden (Az.: 14 KLs 6 Js 3779/19). Der Fall wird nach Gerichtsangaben nun komplett neu verhandelt.

Dem 57 Jahre alten Angeklagten aus Gifhorn wird vorgeworfen, in einer familienähnlichen Wohngruppe zwischen 1998 und 2007 mehrere Mädchen teils schwer sexuell missbraucht und gequält zu haben. Mitangeklagt ist seine Ehefrau wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Angeklagte wurde aus der Untersuchungshaft entlassen, ihr Mann allerdings sitzt weiter in U-Haft.

Prozessvorschau Landgericht Hildesheim