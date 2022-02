Hamburg (dpa/lno) – Auch das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen Eintracht Norderstedt und dem Heider SV in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord fällt aus. Der Platz in Norderstedt sei unbespielbar, teilte der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am Freitag mit. Tags zuvor war bereits die Partie des VfB Lübeck gegen die SV Drochtersen/Assel abgesagt worden.

