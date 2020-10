Zweiter Sieg für Frings mit Meppen: 3:2 gegen Kaiserslautern

Meppens Cheftrainer Torsten Frings. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Meppen (dpa) – Der SV Meppen hat im siebten Saisonspiel in der 3. Fußball-Liga seinen zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings setzte sich am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 (1:1) durch. Steffen Puttkammer in der 25. Minute, René Guder (47.) und Lukas Krüger (86.) erzielten die Tore für die Emsländer, die nun sechs Zähler auf dem Konto haben. Hendrick Zuck (27.) sowie Marvin Pourie (67.) glichen zwischenzeitlich zweimal für die Gäste aus. In der Schlussphase sah der frühere Nationalspieler und heutige Coach Frings die Rote Karte.

