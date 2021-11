Zweiter Prozess gegen mutmaßlichen Gold-Betrüger beginnt

Eine Außenaufnahme des Landgerichts Oldenburg,. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg (dpa) – Obwohl ein 27-Jähriger wegen Betrugs mit falschen Goldbarren und Goldmünzen verurteilt war, hat er mutmaßlich weiter gefälschte Ware übers Internet verkauft. Deshalb muss er sich von heute an (14.00 Uhr) in einem zweiten Prozess am Landgericht Oldenburg verantworten. Angeklagt sind fünf Taten: Zwischen April 2020 und Januar 2021 soll er über eine Online-Plattform unechtes Gold angeboten haben.

Da das erste Urteil wegen eines Berufungsverfahrens zu jener Zeit noch nicht rechtskräftig war, war der Mann auf freiem Fuß. Als dem Gericht klar wurde, dass der Beschuldigte in dieser Zeit mutmaßlich neue Straftaten beging, erließ es Ende September 2020 einen Haftbefehl. Der Angeklagte tauchte unter, die Ermittlungsbehörden fahndeten nach ihm. Mitte Januar 2021 stellte er sich.

Im ersten Prozess hatte das Amtsgericht Jever den Mann im November 2019 wegen Betrugs mit gefälschten Goldbarren und Krügerrandmünzen zu drei Jahren Haft verurteilt.

