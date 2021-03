Zweiter Ausbruch von Vogelgrippe im Landkreis Vechta

Vechta (dpa/lni) – Einen zweiten Ausbruch der Vogelgrippe innerhalb einer Woche hat es im Landkreis Vechta gegeben. In einem Legehennenbetrieb in Bakum ist das Vogelgrippevirus H5N8 nachgewiesen worden. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises Vechta am Sonntag mit. Alle 103 000 Legehennen des Hofs müssen nun getötet werden. Der betroffene Betrieb liege in dem Beobachtungsgebiet, das aufgrund des ersten Geflügelpestausbruchs festgelegt worden war.

Nachdem in dem Legehennenbetrieb etliche Tiere gestorben waren, sperrte das Veterinäramt am Samstag den Betrieb. Die entnommenen Proben wurden an das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie an das Friedrich-Löffler-Institut übersandt. Dort wurde das H5N8 Virus nachgewiesen.

Der Landkreis Vechta wird am Montag eine weitere tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel erlassen, kündigte die Sprecherin an. Darin werden der bereits existierende Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet entsprechend erweitert.

