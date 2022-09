Zweite Wochenhälfte bringt Regen und Gewitter in den Norden

Hamburg(dpa/lno) –

Bis zum Wochenende ist in Schleswig-Holstein und Hamburg täglich mit Regen und Gewittern zu rechnen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gewittert es ab Mittwoch immer wieder, oft in Begleitung von Schauern. Donnerstagnachmittag sollen die Gewitter teils kräftig sein. Am Mittwoch sind vereinzelt auch kurze Starkregen und Sturmböen zu erwarten.

Im Inland weht bis Donnerstag mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Ostwind. Am Freitag und Samstag wird dieser deutlich schwächer. Der Himmel bleibt größtenteils bewölkt. Sonnig könnte es maximal am Freitagvormittag werden. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad.