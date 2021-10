Zweite Impfaktion in der Hamburger Elbphilharmonie

Eine Spritze liegt auf einem Impfpass. Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Aufgrund des großen Erfolges gibt es heute (14 bis 22 Uhr) erneut eine Impfaktion in der Elbphilharmonie. Impfwillige können sich in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses entweder mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen, teilte die Sozialbehörde mit. Nach dem Piks geht es durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals, um dort die empfohlenen 15 Minuten Abklingzeit zu verbringen. Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig. In einem Container auf dem Vorplatz erfolgt die Registrierung bis 21.30 Uhr. Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion teilgenommen.

