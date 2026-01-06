Zweite Hochzeit für Margot Käßmann? «Wir brauchen das nicht»

Hannover (dpa) –

Theologin Margot Käßmann will ihre Jugendliebe Andreas Helm nach eigenen Worten nicht heiraten. «Wir brauchen das nicht, wir haben auch so eine verbindliche Beziehung», sagte die 67-Jährige dem Magazin «Bunte». Das Paar kam während der Schulzeit zusammen, vor zwölf Jahren trafen sie sich dann bei einer Lesung wieder.

Bei dem Wiedersehen mit dem katholischen Schauspieler war sofort wieder ein «Gleichklang» da, erinnert sich die ehemalige Landesbischöfin Hannovers und frühere EKD-Ratsvorsitzende. «Es war ein Wunder, ich hatte mit dem Thema Männer eigentlich abgeschlossen.» Beide verbinde ihr Interesse an Kirche und Glauben.

Das Paar machte auch schwere Zeiten durch – etwa die zweite Brustkrebsdiagnose. «Mein Lebensgefährte Andreas hat mir sehr geholfen, mich ins Krankenhaus gefahren, war in diesen kritischen Tagen immer für mich da», erzählte Käßmann. Manchmal seien sie in dieser Zeit gemeinsam in ein Café ausgebüxt. «Ich wollte nicht nur auf die Krankheit reduziert werden, lieber mal ins Kino. Ich habe mich dann rasch erholt.»