Zweite Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz beginnt am Montag

Hamburg (dpa/lno) –

Zu der am Montag beginnenden zweiten Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz erwarten die Veranstalter mehr als 1.600 Teilnehmer aus rund 110 Ländern. Das teilte das Bundesentwicklungsministerium, das zu den Ausrichtern gehört, vorab mit. Die Konferenz wurde im vergangenen Oktober erstmals veranstaltet. Sie soll die Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen fördern.

Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan wird die Konferenz laut Ankündigung am Montag (10.00 Uhr) eröffnen. Eine Rede des Finanzministers Lars Klingbeil (beide SPD) ist am Dienstag geplant. Die Konferenz endet am Dienstag.