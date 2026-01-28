Zweite Generalabsage im Hamburger Amateur-Fußball

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen der winterlichen Bedingungen hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) erneut alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele im Amateurbereich in der Hansestadt abgesagt. Die Entscheidung erfolgte nach Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden, wie der Verband mitteilte. Bereits am zweiten Januar-Wochenende war diese Maßnahme nötig gewesen.

Wegen der anhaltenden winterlichen Wetterlage haben die spielleitenden Ausschüsse eine Anpassung des Rahmenterminkalenders vorgenommen. Die Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebes wird auf das Wochenende 20. bis 22. Februar verschoben. Sollten Nachholspiele bereits davor angesetzt sein und durchgeführt werden können, dürfen diese stattfinden.