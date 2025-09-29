Zweite Einsatzhundertschaft der Polizei im Norden bereit

Der vollständige Aufbau der 2. Einsatzhundertschaft soll bis zum August 2027 abgeschlossen sein. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel/Eutin (dpa/lno) –

Die zweite Einsatzhundertschaft der schleswig-holsteinischen Polizei ist vom 1. Oktober an einsatzbereit. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu einem Besuch bei der zuständigen Polizeidirektion Eutin mit. «Die Einrichtung der festen 2. Einsatzhundertschaft ist ein zentraler Baustein unserer Sicherheitsarchitektur. Damit steigern wir unsere Einsatzfähigkeit erheblich – ob bei Fußballspielen, Demonstrationen oder bei anderen größeren Einsatzlagen», so die Ministerin.

Der vollständige Aufbau der 2. Einsatzhundertschaft soll bis zum August 2027 abgeschlossen sein. Früheren Angaben zufolge wird die Einheit voll ausgestattet 123 Polizistinnen und Polizisten umfassen.

Einsatzhundertschaften sind den Angaben zufolge dauerhaft organisierte und einsatzbereite Polizeieinheiten. Sie werden vor allem bei Großveranstaltungen, Demonstrationen oder besonderen Einsatzlagen eingesetzt und treten in geschlossener Formation auf.